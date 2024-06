Reprodução Duda Beat relembra participação com Luísa Sonza no ‘Mais Você’

Duda Beat foi a convidada do 'De Frente com Blogueirinha' desta segunda-feira (24) e relembrou os bastidores do dia em que Luísa Sonza revelou em rede nacional que havia sido traída por Chico Moedas. As duas cantoras participavam do programa 'Mais Você', e Luísa leu uma carta aberta feita para o então namorado. A loira caiu no choro e foi consolada pela amiga e pela apresentadora Ana Maria Braga.

O momento rendeu memes nas redes sociais, mas não foi o único a chamar atenção durante a passagem das cantoras pelo programa. Em outro momento, Luísa Sonza e Duda Beat cantariam a música que gravaram juntas, mas na hora de anunciar a apresentação, Ana Maria esqueceu o nome de Duda.

Em conversa com Blogueirinha, Duda Beat comentou a cena e revelou: "Posso falar o que eu mais fico triste nesse dia? Eu não fiquei tão triste da Ana Maria Braga ter esquecido meu nome, mas de não ter comido nada daquela mesa. Foi f*da".

"Tinha um banquete ali para gente e eu não pude comer nada, porque estavam as duas chorando e eu assim: 'Posso tomar um café aqui, galera?'", completou bem-humorada.

Duda Beat comenta sobre ter acompanhado Luísa Sonza no exposed de Chico Moedas no "Mais Você": "Tinha um banquete e eu não pude comer nada, porque as duas estavam chorando". pic.twitter.com/GZZjjeswkc — PAN (@forumpandlr) June 24, 2024

