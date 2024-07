Reprodução TV Globo - 28.7.2024 Julia Soares

A ginasta brasileira Julia Soares, de 18 anos, se tornou o assunto do momento no último domingo (28), quando fez uma apresentação solo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ela misturou um hit brasileiro com outro internacional durante sua performance.



A música nacional escolhida foi “Cheia de Manias” , clássico estrondoso de Raça Negra. Já a parte internacional foi composta por uma canção de Edith Piaf, a mesma artista escolhida por Céline Dion para a abertura das Olimpíadas deste ano.



Em meio à repercussão da apresentação, o grupo nacional veio a público agradecer a atleta por ter escolhido uma música dele. “Julia, que momento! Vai Brasil! Vibramos com você! Arrebentou demais”, escreveu o perfil oficial da banda como legenda de uma postagem no Instagram.

Confira a apresentação:

Apresentação ESPETACULAR da Júlia Soares no solo com direito a Raça Negra! 🇧🇷👏🏻 pic.twitter.com/iq9t4ksjX0 — Olimpiadas FC (@Olimpiadasfc) July 28, 2024



Julia Soares está em Paris para competir nas Olimpíadas. A ginasta faz parte da seleção brasileira de ginástica artista. Em 2023, a jovem de 18 anos arrematou uma medalha de prata no Campeonato Mundial da Modalidade, o que a fez se destacar ainda mais neste segmento esportivo.

