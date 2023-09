Reprodução/Instagram Luísa Sonza agradece Ana Maria Braga por espaço no 'Mais Você' para expor traição

Após a participação no Mais Você, onde expôs a traição e anunciou o término do relacionamento com Chico Moedas, Luísa Sonza usou as redes sociais para mandar um recado para Ana Maria Braga.

A cantora agradeceu a apresentadora pelo espaço no programa para desabafar sobre o momento difícil e pelas palavras de encorajamento que recebeu dela.





"Obrigada por tanto acolhimento e amor. Você é uma das pessoas que eu mais admiro nesse Brasil. Obrigada, Ana, obrigada por lembrar da nossa força quando a gente esquece que tem", escreveu ela.

Luísa também se declarou para Duda Beat, com quem apresentou a música 'Ana Maria' ao vivo. "E Duda Beat, só você sabe o quanto importa e importou pra mim nesses dias, eu num guentaria sem tu! Te amo!", disse.

Nos comentários, a artista recebeu o apoio de outros famosos. "Gigante", declarou Larissa Manoela; "Te amo", disse Rafa Kalimann; "Luísa", comentou Selton Mello com emojis de energia e coração.

