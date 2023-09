Reprodução/Instagram Perfil de Chico é desativado e Luísa Sonza ganha mais de 100 mil seguidores

Nesta sexta-feira (22), Chico usou a nova conta do Instagram para falar da traição que colocou um ponto final no namoro com Luísa Sonza . Internautas, no entanto, não gostaram do posicionamento do streamer e criticaram a "nota de esclarecimento".



O streamer explicou que nunca deixou de seguir "a cantora Luísa Sonza" e que o perfil do Instagram havia sido invadido. "Sobre as acusações de infidelidade, peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre nesse momento. Tudo que eu tinha para falar, já foi dito a Luísa. Obrigado", completou ele.



Os seguidores, então, encheram a caixa de comentários de Chico com críticas. "Ridículo", disse um. "Ele pede respeito mas nem sabe o que isso significa", afirmou outra." E na hora de respeitar ela ? Ata! Agora o alecrim dourado quer respeito", escreveu mais uma internauta. Outra pontuou: "'Cantora Luísa Sonza', como se fosse uma desconhecida [emoji de triste]".



Na última quarta-feira (22), Luísa Sonza aproveitou a participação no "Mais Você" para expor que foi traída por Chico e que, por isso, terminou a relação de quatro meses com o streamer.

"A traição faz você se invalidar, se sentir idiota, burra, palhaça e trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança no próximo, é o medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda sua entrega, amor e zelo jogados fora. Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo que prometeu, se propôs e construiu a dois, por um momento em um banheiro sujo de bar", disse a cantora na ocasião.

