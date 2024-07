Reprodução Instagram Gisele Bündchen posa de biquíni nos Lençóis Maranhenses

A modelo e atriz Gisele Bündchen, de 44 anos, surpreendeu os seguidores neste domingo (28). O motivo? Ter compartilhado um álbum de fotos em que surgia de biquíni. A celebridade está no Brasil para curtir alguns dias de descanso ao lado da filha, a pequena Vivian, de 11.





Para renovar o bronzeado, ela escolheu se hospedar nos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. O ponto turístico é o queridinho entre famosos da classe artística. Bündchen, que já viajou para vários países quando trabalhava como modelo, revelou que sempre quis visitar a região.





"Sempre sonhei em visitar os Lençóis. Que lindo que é o nosso Brasil", escreveu Gisele como legenda da postagem que fez nas redes sociais. Em um dos registros, a modelo aparece montando em um cavalo. Já em outra foto, ela e a filha posam perto das dunas paradisíacas.





Nos comentários da publicação, fãs e seguidores repercutiram o momento e rasgaram elogios para Gisele. "Você é a verdadeira personificação de perfeição", declarou um usuário do Instagram. "Que lugar lindo! Um paraíso", acrescentou outra. "Você nessa paisagem deixou tudo perfeito", tietou a apresentadora Eliana Michaelichen, contratada da Globo.

Gisele Bündchen renova bronzeado e faz clique de maiô Reprodução Instagram Gisele Bündchen passeia de cavalo no Maranhão Reprodução Instagram Gisele Bündchen com a filha Vivian Reprodução Instagram Gisele Bündchen posa de biquíni nos Lençóis Maranhenses Reprodução Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.