Reprodução TV Globo - 25.7.2024 Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Titular do matinal "Mais Você", a comunicadora Ana Maria Braga, de 75 anos, veio a público contar aos espectadores que ficará de férias do programa durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O afastamento foi comunicado por ela durante o programa de sexta-feira (26).







Além da apresentadora, o intérprete do Louro também se ausentará. Para suprir a ausência dos comandantes da atração, os jornalistas Talitha Morete e Fabrício Battaglini foram escalados. A dupla cobre frequentemente as ausências e férias da veterana.





"Eu vou aproveitar esse período de Olimpíadas para fazer uma parada de alguns dias, eu e o Louro. Mas o Mais Você vai estar no ar, mas não todos os dias, porque durante as transmissões esportivas, a gente vai estar em um horário que vai ter jogos. Então, vão ter menos programas", explicou.





Ana Maria Braga já tem data para retornar às telinhas: 12 de agosto. A loira volta ao programa acompanhada do Louro. "A gente volta, eu e o Louro, ao vivo, no dia 12 de agosto, dia seguinte do fim dos jogos de Paris", finalizou ela durante o "Mais Você" de sexta-feira (26).

