Sabrina Boing Boing, que havia colocado 6 litros de silicone nos seios em fevereiro deste ano, teve dificuldades para se adaptar com o peso e tamanho das mamas, que a atrapalhavam até mesmo nas tarefas do cotidiano, e decidiu reduzir o tamanho das próteses. Na noite da última segunda-feira (18), ela mostrou o resultado com um antes e depois do corpo.

A tatuadora compartilhou fotos comparando o tamanho das mamas por meio dos stories do Instagram. Na cirurgia, ela removeu as próteses de 3 litros de silicone em cada seio, substituindo por outras de 1,5 litro cada.

Além dos seios, Sabrina mostrou a diferença na silhueta, comparando seu físico em fevereiro e como está hoje, após se submeter a diversos procedimentos estéticos.

"Para vocês se lembrarem como meu corpo estava antes dos procedimentos, que foram, além da troca prótese de 2 litros que estava rompida para a de 3 litros, a lipoaspiração HD, argoplasma [um tratamento para flacidez] e gluteoplastia, que usou a minha gordura para dar uma arredondada no quadril e bumbum", disse ela.

