Iran Malfitano Arantes e Iran Malfitano Arantes Filho

O ex-peão de "A Fazenda" e ator Iran Malfitano Filho, de 42 anos, veio a público lamentar a morte do pai, Iran Malfitano Arantes. Por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (25), o artista confirmou a morte do patriarca e deu detalhes sobre a cerimônia fúnebre organizada pela família.





"É com muito pesar que comunico o falecimento do meu amado pai", iniciou ele, por meio dos stories do Instagram. Após a postagem em que anunciava o óbito do genitor, o ator fez outra publicação na qual detalhava as informações do velório e sepultamento dele.





"Família e amigos, venho informar que o velório do nosso amor, Iran, será a partir das 11h, no cemitério Jardim da Paz de Laranjeiras", explicou ele, que namora a atriz e ex-paquita Bárbara Borges desde que saiu da competição rural exibida na Record TV.





Em outra postagem, Iran compartilhou versos de Chico Buarque. "Tudo é vário, temporário, efêmero. Nunca somos, somos estamos!", diziam os versos compartilhados. A causa da morte de Iran Malfitano Arantes não foi divulgada pelos familiares.

