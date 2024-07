Reprodução TV Globo/ Instagram Antes e depois de Simone Gutierrez

Vista na pele de Ariela Sarmento Jordão, na reprise de “Cheias de Charme”, a atriz Simone Gutierrez usou as redes sociais na última quarta-feira (24) para falar da vida profissional. Recentemente, ela surpreendeu os fãs ao contar que estava trabalhando como faxineira.



“Só para deixar claro! Todo trabalho feito com dedicação e carinho é digno. Fazer faxina não diminui ninguém! E pedir ajuda também não”, iniciou ela, que se mudou para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades no ramo artístico.





“Eu não me arrependo de nada que fiz, mesmo que não pudesse exercer o ofício que escolhi como profissão! Todo trabalho que você faz te ensina, te torna mais forte em busca de qualquer tipo de objetivo que você tenha!! Prefiro isso do que desistir”, pontuou a intérprete.



Após o desabafo, ela foi acolhida por celebridades da classe artística. Alexandra Ritcher, que foi mãe dela em “Cheias de Charme, comentou: “Minha amiga amada, você é maravilhosa! Amo você”. “Amada, você é rainha! Tudo feito com afeto é lindo! Tudo! Principalmente correr atrás dos nossos sonhos e desejos. Gente cafona pensa diferente disso”, acrescentou o Carmo Dalla Vecchia, marido do novelista João Emanuel Carneiro.

