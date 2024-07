Reprodução Instagram - 22.7.2024 Fernado Mocó e Maraisa se beijam

Voltou atrás! Após vir a público confirmar a separação com Fernando Mocó, Maraisa reatou com o empresário. Na manhã desta segunda-feira (22), a cantora sertaneja, que faz dupla com a irmã, Maiara, usou as redes sociais para compartilhar que havia se reconciliado com o empresário.







A artista publicou algumas fotos ao lado de Mocó. Em um dos registros, o casal aparece se beijando. As fotos foram feitas no último domingo (21), quando Maraisa se apresentava com a irmã. A dupla fez um show no município de Conceição do Araguaia, no Pará.









Término relâmpago

Maraisa e Fernando anunciaram o noivado em setembro de 2023. Conhecidos por publicarem momentos românticos nas redes sociais, eles surpreenderam o público na última semana, quando confirmaram que haviam terminado o relacionamento. Antes da confirmação, o fim da relação era especulado. Isso porque Maraisa tinha deixado de seguir o então noivo, além de ter arquivado todas as fotos que tinha com ele nas redes sociais.



Invertida da irmã

Em meio ao término, a irmã de Maraisa, a também cantora Maiara, veio a público dar uma invertida na irmã. No dia 11, durante um show no interior de Minas Gerais, Maiara argumentou que um relacionamento não podia ser terminado por coisas pequenas.



"Cada história é uma história, né? Cada pessoa é uma pessoa, e cada um é feliz do jeito que quiser. Só acho que é o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena. Não dá", disse a cunhada de Fernando Mocó na ocasião.

