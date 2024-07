Reprodução Instagram Maiara dá invertida em Maraisa após suposto término com Fernando Mocó

Os rumores e especulações em torno do suposto término de Maraisa e Fernando Mocó foram comentados pela irmã da sertaneja, a cantora Maiara . Na última quinta-feira (11), durante um show da dupla no interior de Minas Gerais, Maiara insinuou que a artista não deveria desistir do casório por "picuinha".







"Cada história é uma história, né? Cada pessoa é uma pessoa, e cada um é feliz do jeito que quiser. Só acho que é o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena. Não dá", disse ela no meio da apresentação que fazia ao lado da irmã.





"Se você faz um compromisso com alguém e você ama essa pessoa, não é por picuinha que você vai deixar de casar e viver uma vida eterna com ela até que a morte os separe", acrescentou a sertaneja, que tem chamado atenção pelo emagrecimento.

"não dá pra desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena" KKKKKKKKKKKKKKKK essa maiara socorro pic.twitter.com/zGnIiuFWNo — ca do amor imaginário (@iguaisdacarla) July 12, 2024





Suposto término

As especulações de que Maraisa teria colocado um fim no noivado com Fernando Mocó começaram na última quarta-feira (10), quando fãs notaram que a cantora tinha arquivado todas as fotos com o então noivo, além de ter parado de segui-lo nas redes sociais.





Após a repercussão, Maraisa voltou a dar indícios de que o relacionamento com o empresário teria, de fato, terminado. Isso porque, por meio de uma postagem feita na quinta-feira (11), a artista publicou a foto de um prato e escreveu: "Ou seja, solteira".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp