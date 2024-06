Maraisa beija muito o noivo Fernando Mocó e se declara: ‘Muito amor’ A cantora Maraisa fez uma breve declaração para o parceiro com quem noivou entre idas e vindas A cantora Maraisa não esconde que está vivendo momentos apaixonados com Fernando Mocó. Nesta sexta-feira (31), a cantora que está noiva do empresário compartilhou uma sequência de cliques, em que os dois trocaram carícias, e fez uma breve […]O post Maraisa beija muito o noivo Fernando Mocó e se declara: ‘Muito amor’ apareceu primeiro em EGOBrazil.

Maraisa beija muito o noivo Fernando Mocó e se declara: ‘Muito amor’