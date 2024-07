Reprodução/Instagram - 02.01.2024 Maraisa e o ex-noivo, Fernando Mocó

A cantora sertaneja Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, abriu o jogo sobre as especulações de que ela e o empresário Fernando Mocó teriam terminado o relacionamento. No último domingo (14), a musicista confirmou que eles colocaram um fim no noivado.







"Maraisa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano, viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim. A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas. A cantora se reserva o direito de não falar mais sobre o assunto", declarou a assessoria da artista, em nota enviada à "CNN".





Rumores

Os rumores e especulações de que a relação de Maraisa e Fernando Mocó teria chegado ao fim começaram na última quarta-feira (10), quando fãs da sertaneja notaram que ela tinha deixado de seguir o então noivo e arquivado as fotos que havia publicado com ele.





Invertida da irmã

Na última quinta-feira (11), durante um show da dupla no interior de Minas Gerais, Maiara insinuou que a irmã não deveria desistir do casório com o empresário por "picuinha", dando indícios de que a crise havia sido motivada por uma discussão "pequena".





"Cada história é uma história, né? Cada pessoa é uma pessoa, e cada um é feliz do jeito que quiser. Só acho que é o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena. Não dá", iniciou ela.





"Se você faz um compromisso com alguém e você ama essa pessoa, não é por picuinha que você vai deixar de casar e viver uma vida eterna com ela até que a morte os separe", finalizou.

