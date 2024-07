Reprodução/Globo/Manoella Mello - 05.01.2024 Tadeu Schmidt é o apresentador do 'BBB 25'

Figurinha carimbada na TV Globo, o jornalista e apresentador Tadeu Schmidt completa 50 anos nesta quinta-feira (18). Com meio século de vida, ele pontua que não se acha velho. Pelo contrário, afirma que se vê "como garoto". O ex-âncora do "Fantástico" ainda opina sobre o futuro e fala de envelhecimento.







As declarações foram dadas em entrevista ao "Extra". "Não tive crise. Eu tenho um problema que é engraçado: não me enxergo como os adultos que eu via", inicia o comunicador, que, na juventude, almejava trabalhar nas quadras como jogador profissional de vôlei.





"Não me sinto mais velho, com uma cabeça mais velha, do que daquele garoto que sonhava ser jogador de vôlei e tentava entrar para a seleção brasileira. Claro que hoje tenho muito mais responsabilidades, tenho uma vida completamente diferente, mas me vejo garoto", explica.





"Outro dia, um amigo meu do golfe chegou com os filhos. E para mim, os filhos desse amigo é que faziam parte da minha turma. Mas eles deviam ter as idades das minhas filhas. Eu realmente não me enxergo como o mais velho da turma. É estranho, até fisicamente", acrescenta ele, que é pai das jovens Valentina e Laura , frutos do c asamento com Ana Cristina Schmidt.







Conhecido por publicar registros malhando nas redes sociais, Tadeu opina sobre o envelhecimento e defende que "as pessoas estão envelhecendo cada vez melhor". "Porque estamos todos nos cuidando, temos mais acessos na área da saúde. Eu tenho ainda muita expectativa pelo que está por vir", garante.





Além do vôlei, Schmidt mostrou ser adepto de outra prática esportiva: o golfe. "Eu pratico esportes, estou na expectativa de chegar na minha melhor fase do golfe. Não sinto dificuldades para fazer nada. Os 60 anos são os novos 40, não é? Claro que eu sei que não tenho mais 50 anos de juventude pela frente. É diferente de quando se tem 15 anos de idade, e você acha que tem a vida toda", reflete ele, que está confirmado como titular do "BBB 25".

