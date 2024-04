Reprodução/Globo - 14.04.2024 Boninho falou do último paredão do 'BBB 24'

O BBB24 nem acabou e a próxima edição já está recebendo os holofotes. O diretor-geral do BBB, Boninho, afirmou que as inscrições para a 25ª edição do BBB já começaram e estão a todo vapor.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o diretor afirma que em 12 horas desde que foram liberadas, mais de 60 mil duplas se cadastraram no site oficial do programa.

Boninho escreve na postagem: "Inscrições voando! Pico de 1000 por minuto! Se vc começou a sua, finaliza logo! Já recebemos 60 mil em duplas, totalizando 120 mil participantes. Dessa galera, 5 mil já finalizaram. Fiquem ligados, vamos fechar com 40% de ocupação nas praças"





Inscrições em dupla

Segundo as informações da emissora, as duplas serão formadas por duas pessoas fortemente conectadas por um laço, podendo ser melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto, entre outros.

O cadastro será único com os dois CPFs, e por ser online, pessoas em diferentes locais poderão preenchê-lo juntos. Nas etapas presenciais, os dois deverão estar juntos. Quem se inscrever com uma dupla, no entanto, não poderá fazer o cadastro novamente com outra pessoa.

Final

A grande final do " Big Brother Brasil 2024 " acontece nesta terça-feira (16). Na disputa, Isabelle, Matteus e Davi batalham pelo prêmio de R$2,92 milhões. O segundo colocado ganha R$150 mil, enquanto o terceiro leva R$50 mil.

De acordo com enquetes feitas pela reportagem do iG Gente , o primeiro lugar deve ser assumido pelo baiano Davi , que protagonizou os enredos da competição durante o programa. A parcial aponta 54% de votos para o brother.

