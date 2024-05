Reprodução Tadeu Schmidt faz esposa chorar com presente 'impossível'; veja vídeo

Nesta quinta-feira (30), o apresentador Tadeu Schmidt fez a mulher Ana Cristina se debulhar em lágrimas ao surpreendê-la com um presente quase 'impossível'. O jornalista conseguiu resgatar filmagens do casamento que eles acham que haviam perdido em 2018.

No Instagram, o comandante do Big Brother Brasil fez uma surpresa para a esposa, com quem está casado há 26 anos. "30 de maio... esse dia muito especial, hoje completamos 26 anos de união. Está preparada para receber seu presente?", perguntou ele, recebendo o "não" sincero de Ana.

"Então prepare-se, porque mais legal do que receber algo inesperado, é receber uma coisa que você tem certeza que é impossível. Então, segura aqui, segura!", disse Tadeu, passando o celular para a mulher, ao mesmo tempo, em que o aparelho registrava a reação dela.

"Meu Deus!!! Eu já sei o que que é... o vídeo do nosso casamento. Como você achou?", perguntou Ana, muito emocionada com a recordação.

"Em 2018, eu percebi que eu tinha perdido o vídeo do nosso casamento, e ano passado, quando a gente fez uma reforma, o pessoal que arrumou a casa achou o vídeo original. Todo mundo novinho", celebrou Tadeu.



Na legenda, o apresentador detalhou que havia guardado as filmagens do dia especial em um HD que posteriormente estragou. "Passamos anos com a certeza de que NUNCA MAIS veríamos o vídeo do nosso casamento! Toda vez que tocávamos no assunto dava a maior tristeza! Mas, numa arrumação da casa, no ano passado, a FITA ORIGINAL apareceu!!!", explicou.