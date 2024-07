Reprodução Instagram Kelly Piquet posa de biquíni

A modelo alemã Kelly Piquet, de 35 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (16) para compartilhar alguns registros das férias dela pela França. Ela surpreendeu os fãs e seguidores pela boa forma física após mostrar o abdômen definido em fotos que aparecia de biquíni.





Kelly está viajando junto com a filha, a pequena Penélope, que tem 4 anos de idade. A criança é fruto da antiga relação de Piquet com Daniil Kyvat, piloto russo. Atualmente, ela está namorando Max Verstappen, piloto da Red Bull na "Fórmula 1". O ex e o atual são rivais nas competições automobilísticas.





Quem é ela?

Kelly Piquet nasceu na Alemanha em 1988, mas não foi criada no país. A modelo passou a infância na França. Aos 12 anos, se mudou com a família para o Brasil. Ela é filha de Nelson Piquet e Sylvia Tamsa. Pedro, Laszlo, Julia, Marco e Nelsinho Piquet são os irmãos de Kelly.





Além do Brasil, a influenciadora já morou nos Estados Unidos e na Inglaterra. Fora a atuação como modelo, se destacou pela trajetória nas relações internacionais e ciências políticas, áreas que estudou durante o período em que esteve nos EUA. Já trabalhou também como colunista.

Kelly Piquet toma sorvete com a filha Penélope Reprodução Instagram Penélope é fruto da antiga relação Kelly Piquet com Daniil Kvyat Reprodução Instagram Kelly Piquet renova bronzeado durante férias na França Reprodução Instagram Kelly Piquet posa de biquíni Reprodução Instagram





