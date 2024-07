Reprodução Instagram André Marques

André Marques, de 44 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (16), quando participou do “Surubaum”, programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube. O ex-apresentador da Globo contou que a primeira experiência sexual em grupo ocorreu aos 16 anos, ao lado do irmão.



“Era muito pequeno. A primeira vez que participei de um vuco vuco assim, foi eu, meu irmão e duas donzelas. Eu tinha uns 16 anos”, explicou ele, destacando que a orgia ocorreu em Niterói, no Rio de Janeiro.



André ainda afirmou ser adepto de vibradores e brinquedos sexuais. “Eu gosto de sex shop, de coisas sexuais, compro vibrador. Já abriram minha mala no aeroporto, sempre tem objetos sexuais”, admitiu.



O ex-apresentador da Globo ainda pontuou que já fez “engenhocas sexuais” com alguns brinquedos eróticos. “Compro muito [brinquedos sexuais], desenvolvi umas engenhocas. Peguei uma britadeira elétrica de bateria, cortei a ponta, soldei e botei uma rol* na ponta”, finalizou.

