O jornalista e apresentador Tadeu Schmidt, de 49 anos, e a companheira, Ana Cristina Schmidt, comemoram 26 anos juntos na última sexta-feira (31). Além de se declarar para a mulher, o titular do "Big Brother Brasil" contou um detalhe inusitado sobre uma vestimenta específica da esposa.





Segundo Schmidt, Ana Cristina usa, todo ano, a mesma calça preta que vestiu há mais de duas décadas, quando o casal se beijou pela primeira vez. "Registros da celebração de ontem! Comemoramos nosso aniversário de casamento seguindo a tradição: jantar a dois, muito vinho e 'Mozão' vestindo a mesma calça preta que ela vestia 26 anos atrás, quando demos o primeiro beijo", revelou.





"Depois do uso, a calça volta para um saco plástico para permanecer preservada e ser usada uma vez por ano", explicou o ex-apresentador do "Fantástico" na legenda da publicação que fez no Instagram.



Famosos da classe artística repercutiram o momento. "Lindos! Muito mais amor para vocês", disse a cantora Ivete Sangalo . Já a humorista e atriz Ingrid Guimarães afirmou estar "chocada" com o fato de Ana Cristina conseguir vestir a mesma calça que usava há 20 anos. "O que eu estou chocada é como ela ainda cabe na calça anos depois. Está de parabéns", brincou.

