Tadeu Schmidt surpreende com clique sem camisa

Quem vê Tadeu Schmidt nas telinhas com camisas sociais e ternos, se surpreendeu na manhã desta quarta-feira (26). Confirmado como titular da próxima temporada do reality show "Big Brother Brasil", o apresentador e jornalista chocou os internautas ao surgir sem camisa nas redes sociais.







"Deu certo! Não arruinei as férias, foi só um dia de enjoo, mas depois veio uma semana inteira de diversão absoluta. Apareceu até golfinho do lado do barco", escreveu Tadeu como legenda do vídeo em que publicou no Instagram. No registro, Schmidt dá um mergulho no mar.





Nos comentários da postagem, os fãs e seguidores do comunicador rasgaram elogios a ele. "Eita! Homem gato", declarou um usuário da rede social. "Está parecendo um ator de Hollywood", completou um segundo. "Um corpinho de milhões", acrescentou uma terceira internauta. "Amei você de barba, outro homem", pontuou uma quarta. "Lindo", finalizou uma quinta.





O apresentador da Globo está de férias após ter dedicado os quatro primeiros meses do ano ao "BBB 24", vencido pelo baiano Davi Brito. Fora o reality da líder em audiência, Tadeu assume uma nova atração na emissora. Trata-se de um programa sobre os Jogos Olímpicos de Paris.

