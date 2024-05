Reprodução/Instagram Web divide opiniões por show de Maiara e Maraisa no Rio Grande do Sul

Maiara e Maraisa viraram assunto nas redes sociais por fazerem um show no Rio Grande do Sul em meio ao desastre provocado pelas chuvas nos últimos dias no estado.

A dupla se apresentou em Santa Bárbara do Sul no domingo (5) já que a cidade não foi afetada pelas enchentes.

No palco, as irmãs chegaram a falar do estado de calamidade que o local se encontra. Tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Quem puder ajudar o Rio Grande do Sul. Desculpa, a gente não podia deixar de vir aqui hoje", disseram.

"Não podia deixar de fazer o nosso papel. Com todo respeito, sei que não é fácil, mas a gente não foge à luta", completaram.

Ainda na apresentadora, as cantoras oraram pelas vítimas.

Nas redes sociais, os internautas dividiram opiniões pelo show. "O estado que elas estão fazendo show hoje está em calamidade. Porque não cancelaram", comentou um; "Amo as gêmeas demais, mas, caraca, foi muita falta de noção", declarou outra; "Sabe o que eu me orgulho? É saber que UM show da Maiara e Maraisa já ajuda muita gente a sobreviver e dá o mínimo de conforto pra sua família", defendeu uma terceira.

"e tudo que a gente puder fazer, a gente tá fazendo" 🥺❤️ pic.twitter.com/DVhvOhxB5L — amor_infinito_maiara_maraisa_ (@amorinfinitomem) May 6, 2024





