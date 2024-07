Reprodução/Record - 09.01.2023 Latino

Conhecido por publicar alguns bastidores dos cuidados com a beleza nas redes sociais, o cantor Latino, de 51 anos de didade, abriu o jogo em relação aos procedimentos estéticos que é adepto, além de ter revelado que faz uso de "cannabis para relaxar".





As declarações foram dadas em entrevista ao "Gshow". "Sou um cara que treina, não sou adepto a drogas, gosto da cannabis para relaxar, mas não uso outros tipos. Não sou de beber, gosto de fazer esportes, tudo isso contribui", conta.





O ex de Kelly Key ainda entregou que faz botox na região do rosto há oito anos para diminuir algumas "marcas de expressão". "Uso botox e o resultado é incrível! Minhas marcas de expressão, que não são poucas, simplesmente desaparecem e o rosto ganha um ar jovial", afirma.





"Tenho uma médica dermatologista que cuida dos meus procedimentos. Não gosto da coisa brusca, toda esticada, gosto de envelhecer, sem forçar a barra, sem deixar deformado. Recentemente, fiz um procedimento no pescoço para tirar as rugas", detalha.





Na contramão de outros famosos que fazem tratamento para calvície ou tingem os cabelos, Latino garante que não costuma buscar procedimentos para as madeixas, mas ressalta que colore os fios da barba. "Faço pigmentação na barba, mas tenho muito cabelo, não tenho cabelo branco", destaca.



