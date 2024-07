Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Fernando Mocó comemora 1 ano ao lado de Maraisa e se declara: “Te amo”

O casam aneto entra a cantora sertaneja Maraisa, dupla de Maiara, com o empresário Fernando Mocó foi adiado. A união dos dois estava marcada para o dia 3 de outubro.



À Revista Quem, a assessoria da cantora afirma que o adiamento se deve a problemas relacionados aos fornecedores da festa. "A possibilidade de mudar a data do casamento não está relacionada a uma crise, e sim por falta de fornecedores em Goiânia para a data idealizada", explica.

No entanto, a cantora afirmou nas redes sociais que está solteira. No início da semana, ambos apagaram as publicações juntos no Instagram, o que levantou suspeitas de que o relacionamento não andava bem. Além disso, eles trocaram unfollows.

Maraisa e Fernando haviam completado um ano juntos na última semana, e compartilharam uma declaração de amor e um compilado de fotos com a cantora. "Amor, já se passou um ano de vários que virão ao seu lado", disse ele. "Que nossa família que está prestes a ser formar seja linda e abençoada".

O casal estava noivos desde setembro do ano passado, Maraisa exibia uma aliança de uma joalheria italiana, avaliadas em mais de R$ 20 mil . Eles se conheciam desde a infância, quando foram vizinhos.

