O ex-participante do "BBB 21", influenciador e humorista Dilson Alves da Silva Neto, popularmente conhecido como Nego Di nas redes sociais, foi preso em Santa Catarina no último domingo (14). Ele é acusado de estelionato e suspeito de estar envolvido em um golpe que teria causado prejuízo de R$ 5 milhões a clientes.





Após a prisão do comediante, conhecido por alfinetar outras figuras da mídia, alguns ex-BBBs vieram a público debochar dele. É o caso de Lumena Aleluia, ex-sister do "BBB 21", e de Fred Nicácio, que participou do reality global em 2022.





"Então, gente, eu tenho o privilégio de fazer aula com um dos melhores comediantes do Brasil. Inclusive, tô chegando aqui para fazer a minha aula de stand-up com meu professor Nego Di", disse Lumena, enquanto gravava um vídeo em frente a uma delegacia.

Jornadas com o Nego Di… pic.twitter.com/txYJVc404s — Lumena (@LumenaAleluia) July 14, 2024





Fred Nicácio também veio a público ironizar Nego Di. Quando estava confinado no "BBB 22", Fred constantemente era alvo de ataques feitos pelo humorista. Por meio de um vídeo, o médico debochou: "Meritocracia? Você está onde você merece! Igualdade? Vai ser tratado igualzinho no novo confinamento em que você está!".

OBRIGADO PELAS DICAS, NEGO!🫶🏾

BOA ESTADIA NO NOVO CONFINAMENTO. 😚 pic.twitter.com/QZQmkMApJk — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) July 14, 2024





