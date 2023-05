Reprodução / Instagram 31.05.2023 Domitila Barros e Fred Nicácio se reencontram

Nesta quarta-feira (31), Domitila Barros e Fred Nicácio se reuniram após a modelo passar um período fora do país. A ex-participante do “BBB 23” marcou presença no festival de cinema de Cannes e também participou de um desfile de moda em Mônaco.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, eles aparecem se abraçando com carinho. "É muita saudade", disse Domitila ao abraçar o amigo que conheceu durante a participação no reality show.





Nicácio revelou que o encontro aconteceu para dar início ao primeiro trabalho em conjunto da dupla. "Será incrível, um projeto lindo que tenho certeza que vocês vão adorar", afirmou ele.





