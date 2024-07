Reprodução/Instagram Nego Di é alvo de operação de suspeita de lavagem de dinheiro; esposa é presa em flagrante

Nego Di e a esposa, Gabriela Souza, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul em Santa Catarina por suspeita de lavagem de R$ 2 milhões após a promoção de rifas virtuais. De acordo com o MP, as ações são ilegais.

Segundo o g1, Gabriela foi presa em flagrante, nesta sexta-feira (12/7), durante o mandado de busca e apreensão cumpridos no litoral catarinense.

Em nota, o promotor de Justiça responsável pela investigação, Flávio Duarte, afirmou que dois veículos de luxo foram sequestrados e ma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro, foi apreendida.

A busca também tem o objetivo de recolher documentos, mídias sociais, celulares, entre outros para entender a dimensão dos crimes praticados e valores obtidos pelo casal.

