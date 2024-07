Reprodução/Instagram Nego Di

O influenciador e ex-participante do "Big Brother Brasil 21", Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di , foi preso neste domingo (14) pela Polícia Civil, em Santa Catarina. O humorista havia sido alvo de uma operação do Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro na última sexta-feira (12).

O influenciador deverá ser transferido para o Rio Grande do Sul ainda neste domingo. A Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão pelo crime de estelionato.

Nego Di é acusado de ter lesado ao menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual da qual é proprietário. Os produtos foram vendidos, entretanto, não foram entregues. Segundo as investigações da Polícia Civil, as movimentações financeiras em contas bancárias ligadas a ele na época, em 2022, passam os R$ 5 milhões.

Além de Nego Di, seu sócio na empresa, Anderson Boneti, também teve a prisão preventiva decretada. O empresário foi preso na Paraíba em 25 de fevereiro de 2023, mas foi solto logo em seguida.

A loja em questão é a "Tadizuera", que ficou em operação entre 18 de março e 26 de julho de 2022, que vendia produtos como ar-condicionado e televisores. A Justiça determinou que a loja virtual fosse tirada do ar. O influenciador fazia divulgação em seus perfis nas redes sociais dos produtos, que apareciam com um preço muito abaixo do mercado.

Nego Di, que hoje passa dos 10 milhões de seguidores, teve uma parcela do público que comprou os produtos, mas que nunca recebeu. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que nunca houve um estoque e que o humorista enganou os clientes com produtos que sabia que não seriam entregues. Ele ainda movimentou o dinheiro que entrava nas contas bancárias da empresa.

É estimado que o influenciador tenha causado cerca de R$ 330 mil em prejuízo para os 370 clientes lesados. Porém, com a movimentação milionária nas contas, a suspeita é que o número de vítimas seja ainda maior.

As autoridades afirmam que tentou intimar o ex-BBB diversas vezes, mas que Nego Di nunca se encontrava para prestar esclarecimentos.

Esquema de rifas

Em janeiro, ao promover o sorteio de um carro de luxo blindado, Nego Di chamou a atenção do MP. Nesta sexta-feira (12), o influenciador e a esposa, Gabriela Sousa, foram alvos de uma operação realizada em Santa Catarina. A mulher foi presa em flagrante, mas pagou fiança de R$ 14 mil e foi liberada.

A investigação revelou que os depósitos dos sorteios de Nego Di eram canalizados para contas vinculadas à sua esposa, empresas em nome do casal e até parentes. A movimentação financeira chegou a R$ 2,6 milhões.

A promoção envolveu a oferta de uma Porsche, anunciada da seguinte forma pelo influenciador: "A Porsche pode ser tua por apenas 0,99 centavos. Vai levar essa pra casa com 10 bilhetes premiados valendo 10 mil cada".

Segundo o promotor de Justiça da 8ª Promotoria de Justiça Especializada Criminal, Flávio Duarte, o esquema configura lavagem de dinheiro. De acordo com ele, "todos os valores oriundos das rifas realizadas por esse influenciador são ilícitos"

O MPRS divulgou neste sábado fotos dos itens apreendidos , sendo dois carros de luxo, além de munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas. A esposa do influenciador foi presa em flagrante por porte ilegal.

