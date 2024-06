Reprodução: Instagram Ex-BBB participou de outros realitys como o programa De Férias Com o Ex e tentou entrar no elenco de A Fazenda

A ex-BBB Lumena falou um pouco sobre sua orientação sexual, nesta sexta (14), após protagonizar cenas de sexo com um homem durante De Férias Com o Ex, reality show da MTV Brasil.

Quando entrou no BBB 21, a baiana se denominava como mulher lésbica. No entanto, após participar do reality show de namoro, a influenciadora se envolveu com alguns homens, levando o público a se questionar acerca da sexualidade de Lumena.



Resumindo…

Eu pego homem quando eu quero pau…

E pego mulher quando quero gozar. — Lumena (@LumenaAleluia) June 14, 2024

"Sobre a minha jornada no 'De férias com Ex', para quem está se perguntando: “Mas, a Lumena não era lésbica?” Respondendo a vocês: O que rola é que eu pego homem quando eu quero p**. E pego mulher quando eu quero gozar", expressou ela no X, antigo Twitter.

Nos comentários da publicação, os internautas dividiram opiniões a respeito do posicionamento da participante do reality. "Então se rotule como bissexual. Não é correto e nem honesto se denominar como lésbica, sendo que tem t*são por p**", avaliou uma usuária. "Você não precisa se explicar para ninguém", defendeu uma segunda.

