Reprodução Instagram Bella Brave

Morreu no último domingo (14), aos 10 anos, Isabella Thompson , popularmente conhecida nas redes sociais como Bella Brave. O anúncio da morte foi feito nesta segunda-feira (15), por meio de seus perfis oficiais. Tiktoker, ela tinha uma doença rara que a fazia se parecer com um bebê ainda que já tivesse 10 anos.



"Nossa corajosa garota deixou seu legado aqui na Terra para dançar nas ruas de ouro no dia 14 de julho de 2024, às 16h19, horário do leste dos Estados Unidos. Bella morreu pacificamente em nossos braços. Por favor, não esqueçam o nome dela e mantenham suas memórias vivas, além de sua bravura em seus corações", iniciou a mãe de Bella, Kyla Thomson, nas redes sociais.





"Por favor, compartilhe conosco todos os detalhes de como ela tocou sua vida ou lhe ajudou a ter coragem de seguir adiante. Bella gostaria que você se lembrasse: Deus é amor, seja corajoso e você nunca será velho demais", acrescentou.





Bella também se destacou pela amizade que formou com famosos da classe artística. Ryan Reynolds, que está no Brasil para promover o filme "Deadpool & Wolverine", é um dos artistas que lamentou a morte da tiktoker, que acumulava mais de sete milhões de seguidores na plataforma.





"Bella era tão engraçada e adorável. Adorei conhecê-la e estou profundamente triste em saber dessa notícia. Ela tinha uma inteligência afiada e não aceitava desaforo de ninguém, principalmente vindas de mim. As mais profundas condolências à sua família e à equipe, que cuidaram dela de todas as maneiras possíveis", declarou o ator.





Diagnóstico de doença raríssima

Bella foi diagnosticada com nanismo, imunodeficiências e Hirschsprung, caracterizada pela ausência dos três plexos nervosos da região intestinal, é uma condição rara e congênita. Além disso, a criança foi internada nos últimos dias por conta de uma infecção pulmonar.



