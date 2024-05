Reprodução/Instagram Rafa Justus é filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus

Filha de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro , a jovem Rafaella Justus passou por uma rinoplastia recentemente. Ao responder perguntas sobre a cirurgia plástica, a jovem de 14 anos disse que contou com o apoio de seus familiares e explicou o motivo do procedimento.

"Foi uma decisão minha com o apoio absoluto da minha família. Sinto que não existe idade certa para ter um aumento na autoestima. Eu estava preparada e decidida, e nada me impedia de correr atrás do que eu queria", declarou Rafa, ao responder pergunta em Stories, do Instagram.

Uma seguidora ainda afirmou que Rafa é uma criança e que ela poderia esperar atingir a maioridade para realizar o procedimento. A jovem, então, respondeu que ficou satisfeita com a cirurgia.

"Foi a decisão certa para mim nesse momento da minha vida. Não importa idade, importa a felicidade", escreveu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp