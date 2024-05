Reprodução Instagram - 24.5.2024 Ana Paula Siebert e Ticiane Pinheiro

A festa de aniversário de 4 anos de Vicky, caçula de Roberto Justus e Ana Paula Siebert , continuou sendo comentada por internautas nas redes sociais. Isso porque Ticiane Pinheiro , ex-mulher de Roberto Justus, não marcou presença na comemoração, o que aumentou os rumores de que não teria sido convidada.





Em meio aos questionamentos sobre o motivo da ausência de Ticiane Pinheiro, Ana Paula Siebert negou que não tivesse convidado a ex de Roberto Justus. Ela confirmou que chamou a apresentadora para o aniversário, mas enfatizou que ela não pôde ir. O motivo da ausência, segundo Ana Paula, seriam as férias em família que Ticiane curte ao lado do marido Cesar Tralli e da filha Manuella, de 4 anos.





"Ela estava em Campos curtindo os últimos dias de férias do Cesar. Foi isso, e está certa. Para eles, é muito difícil ter férias, têm que aproveitar. Teremos muitas festas para convidá-los de novo, e a Manu mandou um presente lindo", contou Siebert.







A festa de 4 anos de Vicky foi marcada por uma homenagem emocionante de Fabiana Justus. Na luta contra uma leucemia, Fabiana fez uma surpresa aos familiares e fez uma aparição inesperada no aniversário da meia-irmã caçula, o que fez com que os familiares dela chorassem.

