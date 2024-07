Reprodução Instagram - 5.7.2024 Andressa Urach com o filho, Arthur Urach, e a nora, Gaby Ayala

A DJ e influenciadora Gaby Ayala, de 20 anos, surpreendeu o público na última quinta-feira (4), quando usou as redes sociais para contar que a sogra, Andressa Urach, "deu aulas" sobre sexo anal para ela. "Quer segurar marido? Tem que dar a parte de trás", teria dito Andressa para a nora.







"Passamos por uma experiência bem diferente. Tivemos uma conversa eu e ela. Ela me deixou a seguinte frase, que me deixou bem impactada: 'Quer segurar marido? Tem que dar a parte de trás'. Ai eu fiquei: 'Meu Deus, como assim?'. Falar sobre esse asunto com ela? É minha sogra", contou Gaby.





Além dos conselhos, a DJ afirma que recebeu de Andressa a presenteou com produtos sexuais, como géis e vibradores. "Me deu gel, vibrador, encenou ali como tem que ser para não machucar. Me deu aulas", continuou a jovem de 20 anos, que namora com Arthur Urach.





Andressa Urach é conhecida pela produção de conteúdo em plataformas adultas. Recentemente, a ex-peoa de "A Fazenda" revelou quanto faturava com este trabalho. "Não gosto de falar sobre lucros, mas em 40 dias ganhei mais de R$ 1 milhão", revelou ela, em entrevista ao "F5", da "Folha de S. Paulo".

