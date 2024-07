Reprodução YouTube/ TVGlobo Camila Moura e Lucas Buda

A próxima temporada de “A Fazenda” tem estreia prevista para setembro, mas a formação do elenco já segue movimentando os espectadores. Dessa vez, o ex-BBB Lucas Buda contou que recebeu um convite para participar da competição e falou da possível entrada de sua ex-mulher, a professora e influencer Camila Moura.



As declarações foram dadas em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do “UOL”. “O contato foi feito via uma agência, e eu disse que gostaria de ouvir uma proposta. No entanto, a relação entre proposta x risco x benefício de entrar no programa não estava compensando”, iniciou.



Buda ainda pontuou que preferiu não avançar com as negociações no momento. “Por isso, decidi não continuar com a negociação. Eu teria que abrir mão do mestrado, por exemplo”, explica ele, que ainda entregou a possibilidade da ex-mulher ir ao reality.



“Isso para mim não era uma questão. Apesar de achar que, caso ela [Camila Moura] vá, pelo menos no começo, as pessoas iriam ficar curiosas para ver a gente disputando, ou rivais até o fim do jogo, ou como aliados”, acrescentou ele, que saiu do “BBB 24” e descobriu que a então esposa tinha se divorciado dele.



Ainda que tenha decidido parar com as negociações, Lucas pode estar na próxima temporada de “A Fazenda”. O capoeirista não descartou uma ida ao reality se novas propostas acontecerem. “Ainda não fechei as portas. Caso a proposta melhore, talvez aconteça”, finalizou.

