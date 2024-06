Reprodução/Instagram O empresário publicou foto ao lado da ex-mulher e atual





O empresário Roberto Justus publicou um clique inusitado na festa da filha da ex-esposa, Ticiane Pinheiro, neste sábado, (21).

A filha da apresentadora e do Jornalista, Cesar Trali, está completando cinco anos. No registro estão além de Justus e Ticiane, a atual do empresário, Ana Paula Sibert, as filhas filhas, Vicky, de 4 anos, e Rafaella, de 14 anos.

Recentemente, a fazenda de Roberto Justus passou por uma grande reforma, em que a filha Rafa Justus, compartilhou como ficou seu quarto, pelas redes sociais. A propriedade fica em Porto Feliz, no interior de São Paulo.