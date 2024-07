Reprodução Instagram Cantor Pablo dá invertida em fã

Um show de Pablo em comemoração aos 118 anos da cidade de Macajuba, na Bahia , tem viralizado entre os internautas nas redes sociais. O motivo? Uma desavença por um pedido de foto entre o cantor e um dos espectadores que acompanhava o show dele.





Isso porque um fã pediu uma foto para o baiano e acabou levando uma invertida durante a apresentação. O momento dividiu opniões. Por um lado, alguns concordaram com a resposta do cantor. Mas, por outro, internautas argumentaram que o artista foi muito ríspido ao se negar tirar o registro.





"Que perturbação dos infernos com negócio de celular. Posso cantar? Bora deixar celular para depois? Bora curtir o momento? Esquece esse negócio de foto e selfie agora, até porque olha a altura disso aqui para eu ficar me abaixando", rebateu ele.





O cantor continuou criticando o uso de celulares por parte dos espectadores, disse que não iria pegar o aparelho para tirar fotos e que apenas cantaria. "Que doença esse negócio de celular, uma doença dos infernos. Não vou pegar celular. Deixa eu cantar", finalizou.

