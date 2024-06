Reprodução Bombeiro fala de rixa entre Eliana e Patrícia Abravanel: 'Sempre teve'

O produtor de conteúdo Yuri Bonotto, também conhecido como bombeiro do Programa da Eliana, revelou os bastidores do trabalho de seis anos no SBT. Em entrevista recente, ele abordou a suposta rixa entre a apresentadora e a herdeiro Patrícia Abravanel.

No último domingo (23), foi ao ar a edição de despedida do Programa da Eliana. Durante o episódio, a apresentadora recebeu um pedido de desculpas da filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel.

De acordo com Yuri Bonotto, nos corredores da emissora, sempre houve burburinhos da relação conturbada entre as famosas. "Sabíamos mais pelas notícias [sobre a tensão entre elas] do que lá dentro. Mas ouvíamos coisas de pessoas nos bastidores. Sempre teve esse burburinho delas", disse ao Splash UOL.

Além disso, o influenciador deixou claro que nunca foi próximo de Eliana e que a relação era estritamente profissional. "Era uma relação de palco. De chefe para funcionário".

Yuri também revelou que após o término do programa não recebeu nenhuma nova oportunidade dentro da emissora. "Não tive nenhuma [proposta], até porque não era contratado. Até pedi algumas vezes, mas sempre tinha uma desculpa. Fiquei 6 anos lá, e era cachê. Na pandemia, fiquei sem receber nada — só quando fui gravar", entregou.

Sobre se aventurar em realities após perder o trabalho, Yuri disse ponderar o estrago do cancelamento. "Às vezes a gente sai do reality show pior do que entrou. Tenho outros planos".