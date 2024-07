Reprodução Fiuk revela quando foi o início da briga com Deolane: 'Nunca expus'

Um dia após trocar farpas publicamente com Deolane Bezerra, Fiuk surgiu nesta segunda-feira (1º) explicando o início do desentendimento com a advogada. Através dos Stories, o herdeiro de Fábio Jr. apontou que desavença começou durante uma viagem de amigos para o rancho influenciador Carlinhos Maia.

"A gente fez da viagem para o rancho, foi legal para caramba, mas a gente acabou se desentendendo lá e tudo certo. Ninguém expôs nada, nunca postei nada dela, nunca falei um 'a' dela, sempre guardei as coisas, porque isso é normal para mim. É normal qualquer tipo de relação que eu tenho, eu guardar meus segredos, eu guardar minhas relações, minhas coisas", declarou.

O ex-BBB confessou ter ficado chateado com a entrevista de Deolane para o "Fofocalizando" (SBT), em que ela disse nunca ter dado esperanças de viver um relacionamento com ele, além de insinuar que ele estaria mais apegado.

"Eu nunca esperei que acontecesse um negócio desse, mas enfim, aí eu vi o negócio do programa lá, falando umas besteiras de mim. Não gostei e ainda fui legal, eu postei um story aqui bem de boa. Mandei uma mensagem para ela porque eu precisava ainda finalizar um assunto com ela de uma outra coisa. Só que, enquanto isso, ela já estava postando a mensagem [no Instagram]. Eu não sabia", detalhou.

Fiuk revela que tentou ligar para a advogada, mas ela o ignorou e parou de seguí-lo na rede social. "A troco de quê? Mano, continuo até agora sem entender nada, mas eu volto a dizer, eu vou continuar sendo grato por tudo de bom, eu não vou pegar pilha com esse trem ruim não".

O herdeiro de Fábio Jr. enfatizou que ainda nutre um carinho por Deolane. "Eu não tenho ranço, eu não tenho raiva, eu não tenho nada de ruim, só tenho a agradecer. Uma pena isso aí tudo ter acontecido, uma pena ela transformar tudo em, sei lá, um pavor, numa coisa ruim, ficar achando que ninguém presta, que ninguém está à altura suficiente, uma pena", adicionou.

"Continuo aqui com o meu carinho, minha admiração por tudo o que que eu vivi, foi do caramba que a gente viveu, de resenha, de tudo. Foi muito legal. E é isso. Espero que fique tudo bem para todo mundo", finalizou.



Fiuk levou um buquê para Deolane Reprodução Instagram - 18.5.2024 Deolane deu uma guitarra ao filho de Fábio Jr. Reprodução Instagram - 18.5.2024 Fiuk agradece Deolane após ganhar guitarra Reprodução Instagram - 18.5.2024 Deolane e Fiuk trocam presentes após negarem rumores de affair Reprodução Instagram - 18.5.2024