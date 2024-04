Reprodução SBT Christina Rocha no 'Tá na Hora'

Christina Rocha foi afastada do "Tá na Hora", a nova aposta jornalística do SBT para a grade de 2024. No programa desta quarta-feira (17), a jornalista Márcia Dantas, que apresentava o "SBT Brasil", assume o lugar da veterana na revista eletrônica, ao lado de Marcão do Povo.







"Reforçando a importante presença feminina na revista popular “Tá Na Hora”, a partir desta quarta-feira, Márcia Dantas estará interinamente ao lado de Marcão do Povo no comando da atração", diz a emissora, em comunicado enviado à reportagem do iG Gente.





O SBT optou pelo afastamento da ex-apresentadora do extinto "Casos de Família" por escolha da própria. "Christina está afastada por questões pessoais e pretende, neste momento, se dedicar à família após a perda de um ente querido", completa o canal.





O "ente querido" que a emissora de Silvio Santos se refere é o cunhado de Christina Rocha. A última aparição da apresentadora na revista eletrônica foi no dia 5 deste mês. Ao que tudo indica, ela não voltará aos estúdios para gravar uma despedida formal.





"Tá na Hora" chegou às telinhas do SBT no dia 18 de março. Idealizado para fisgar a audiência conquistada por concorrentes da mesma faixa de horário, como "Brasil Urgente" e "Cidade Alerta", mistura jornalismo de serviço e de entretenimento.

