Reprodução Instagram - 1.7.2024 Gracyanne surge de lingerie e canta música sugestiva

A ex-dançarina e influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, de 40 anos, surpreendeu o público no último domingo (30). O motivo? Aparecer de lingerie cantando uma canção, que, de acordo com internautas, teria sido uma indireta para o ex-marido , o cantor e compositor Belo, de 50.







Enquanto se maquiava, Barbosa cantava versos de "Aproveita", de Clayton e Romário. "Se eu provar de uma sexta e engatar nessa vida solteira, para voltar vai ser dor de cabeça. Aproveita que o chão do meu quarto não viu roupa nova, que eu ainda insisto na volta, mas demora não, que tem uns amor de momento rodeando, me querendo", diziam alguns trechos da canção.





Após a postagem de Gracyanne, a base de fãs que torce pela reconciliação do ex-casal repercutiu o momento e defendeu a possibilidade de que a postagem era uma indireta a Belo. Recentemente, uma possível volta do casal passou a ser especulada depois que ambos passaram a morar na mesma casa outra vez.





"O pombo correio está diferente", brincou uma usuária do Instagram. "Se isso não foi uma indireta bem direta, desconheço o babado", acrescentou outra. "Carta aberta?", indagou mais uma. "Torcendo pela sua felicidade", finalizou ainda uma quarta.





Gracyanne e Belo anunciaram a separação em abril, em meio a acusações de traição vindas de ambos os lados. Ainda que o término tenha sido acompanhado por polêmicas, ambos defendiam a possibilidade de dar uma segunda chance ao relacionamento.



Chance de reconciliação? Se depender de Gracyanne, ela e Belo podem, sim, reatar. A ex-dançarina afirmou que ainda ama o cantor e ressaltou que se arrepende do caso extraconjugal que ela teve com um treinador que conheceu na academia em que malhava. (Reprodução) Belo decidiu se mudar! Após o término e a traição virem à tona, Gracyanne contou ao colunista Leo Dias que o marido estava se mudando da residência na qual eles conviviam. Os dois moravam em uma luxuosa mansão localizada no Bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Reprodução Instagram - 19.4.2024 Cancelamento de compromissos - Em meio à polêmica do conturbado divórcio, Belo optou por se resguardar de aparições públicas. Na quinta-feira (18), ele faria uma coletiva de imprensa comentando os 30 anos de carreira do Soweto, mas cancelou o evento. Reprodução Gracyanne Barbosa surgiu abalada em um vídeo publicado nas redes sociais. A influenciadora reiterou estar arrependida do que fez e disse, ao portal Leo Dias, que 'onde existe amor existe chance [de reconciliação]'. Reprodução Instagram - 19.4.2024 Pulada de cerca - Após 15 anos juntos, o cantor Belo e a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa se separaram nesta quinta-feira (18). A fisiculturista confirmou ao iG Gente que ela e o músico tinham colocado um fim na relação. Ao portal Leo Dias, ela admitiu que traiu o então marido com um personal trainer: Gilson de Oliveira; clique na foto para saber mais! Reprodução Traição resgatada - Depois que a traição de Gracyanne foi divulgada, internautas relembraram o término de Belo e de Viviane Araujo em 2007. À época, a fisiculturista foi apontada como pivô do término do músico e da atriz, mas nenhum dos envolvidos na polêmica confirmou a especulação. Pelo contrário, Belo e Gracyanne negam a versão. (Reprodução) Agora, Gracyanne contou que os dois voltaram a morar juntos. "Temos muita coisa para resolver da parte financeira, e isso não é novidade para ninguém. Estamos nos resolvendo, conversando. Antes a gente não conversava, não se abria. Estamos na mesma casa porque nossa família está lá, os nossos cachorros estão lá", declarou ao "UOL". Reprodução "Não tem como sair e abandonar a casa. Não tenho dúvida de que a gente se ama muito, que existe muito amor. Não sei se esse amor, amanhã, vai ser um amor de casal. Mas só o tempo poderá nos curar como casal. Amizade e carinho, temos. Quem sabe?", finalizou. Reprodução





