Reprodução/Instagram A influenciadora mostrou antes e depois pelas redes sociais





A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou seus fãs com antes e depois no Instagram nesta segunda-feira, (17).

A influenciadora abriu uma caixa de perguntas para interagir com o público e compartilhou o registro. Gracyanne havia sido questionada por um seguidor sobre sua transformação, como forma de motivação. "Não tenho muitas fotos de quando era mais nova, mas amo compartilhar com vocês as que tenho", disse ela pelos stories do Instagram.

Na montagem, do lado esquerdo, Gracyanne estava mais nova e sem tanta massa muscular que tem hoje em dia. Do lado direito, estava com o corpo mais tonificado, depois de muitos anos treinando.

A influenciadora fitness terminou seu casamento de 16 anos com o cantor Belo em abril deste ano, após uma suposta traição com o personal Gilson de Oliveira. Ela e o artista já passavam por uma crise no relacionamento por 8 meses.