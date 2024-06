Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa é criticada por uso da bandeira LGBT+ e apaga post

Gracyanne Barbosa deu o que falar ao ser criticada por uma publicação feita para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+ . Após o caso, a influenciadora resolveu se pronunciar.

No vídeo, a musa fitness apareceu dançando com uma bandeira da comunidade enquanto também usava um macacão com as mesmas cores. Ainda no post, notícias sobre casos de homofobia eram reproduzidos.

Após receber críticas, Gracyanne apagou o vídeo do feed do Instagram, repostou sem a dança e limitou os comentários. Em um perfil de fofoca, ela se manifestou.

"Minha intenção era mostrar que em meio a tantas tristezas, existe a felicidade e principalmente o respeito, mas entendi que não poderia misturar um assunto tão sério e peço desculpas por isso", escreveu.





