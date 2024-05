Reprodução Instagram Belo e Gracyanne; ambos são acusados de terem tido amantes durante o casamento

O cantor e compositor Belo , de 50 anos, teria tido um caso extraconjugal com uma carioca na época em que estava casado com a influencer fitness Gracyanne Barbosa , de 40. Segundo o portal "LeoDias", em uma publicação veiculada nesta segunda-feira (6), o músico, inclusive, presenteou a amante, Rayane Figliuzzi, de 26, com um carro .

Reprodução Instagram Rayane Figliuzzi





Rayane Figliuzzi ganhou destaque na mídia após ter sido presa em 2022. Conforme o "Último Segundo", ela foi detida por estelionato depois de ter ficado foragida por três meses . A prisão ocorreu em Areal, região serrana do estado do Rio de Janeiro .





Rayane cumpriu prisão domiciliar. Isso porque, segundo o "g1", quando foi detida, ela cuidava de um bebê que tinha apenas seis meses de vida. Figliuzzi foi denunciada pelo MP de Santa Catarina , que investigou a relação dela com Alexandre Navarro Junior, conhecido popularmente como Juninho, de 28 anos.Ainda conforme o portal do Grupo Globo,ela fez parte de uma quadrilha com Juninho. Eles aplicavam o chamado “golpe do motoboy”.





Rayane Figliuzzi foi apontada como amante de Belo pelo portal "LéoDias". O antigo do relacionamento do cantor com a influencer Gracyanne Barbosa tem sido polêmico . A princípio, o motivo do término era atribuído a ela, que teve um caso extraconjugal com um personal trainer . No entanto, veio à tona nesta segunda-feira (6) que Belo também teria traído a então esposa.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp