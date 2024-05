Reprodução Belo comenta possível reconciliação com Gracyanne e ela reage; veja

Belo voltou a falar do fim do casamento com Gracyanne Barbosa após 16 anos juntos. O cantor abriu o coração e declarou que ainda existe a possibilidade de uma reconciliação.

Apesar disso, o artista admitiu que não está bem com o término do relacionamento, alvo de rumores de traição.





"Um momento bonito que estava vivendo e, ao mesmo tempo, triste. Foram 16 anos. A gente vai levar. Ainda não estou bem, mas a gente tem que superar. Sempre fui muito forte... passei por adversidades na minha vida, momentos muito ruins e Deus me reergueu", disse ele ao The Noite, do SBT.

Na sequência, Belo comentou que ainda acredita na reconciliação. "Não tem como esconder nada, mas a gente já vem passando por esse processo tem um tempo, do ano passado para cá. Não é tão simples assim. É um processo gradativo, vai juntando as coisas. Mas, enquanto existe amor, ainda há esperança", completou.

A musa fitness, então, colocou mais sementinhas no caso. No Instagram, ela compartilhou um vídeo ao lado do ex-marido e animou os seguidores.

O vídeo se trata de um conteúdo patrocinado e só pode ser acessado por alguns usuários da plataforma. Nas imagens, o ex-casal aparece lado a lado no carro, com o produto anunciado: "Quem ama, cuida".

