Reprodução/SBT Virginia se choca ao descobrir lugar inusitado em que a mãe já transou

A apresentadora Virginia Fonseca foi surpreendida com uma confissão da própria mãe durante o "Sabadou com Virginia" (SBT) exibido no sábado (29). Durante uma roda de conversas sobre temas adultos, Margareth Serrão revelou já ter feito sexo na praia e aproveitou para dar recomendação.

No programa, a apresentadora e os convidados se divertiram na dinâmica "Eu Nunca", idealizada para revelar situações me que já passou. Ao citarem sexo na praia, a matriarca se manifestou, relembrando a experiência.

"Não precisa deitar na areia para fazer amor não, uai! Vocês são muito nenéns", debochou, deixando a filha sem reação. "Mãe, você já fez amor na areia?", questionou a filha, incrédula.

"É claro! Quem nunca? Quem nunca? E com seu pai ainda, lá em Atlantic City", lembrou a mãe da apresentadora. Virginia, diante da revelação, indicou que preferia não saber os detalhes. "Tem coisas... Tem coisas que, assim, a gente não precisa saber", declarou.



Margareth retrucou expondo uma situação da filha com o genro. "Eu fiquei sabendo que você fez amor com o Zé [Felipe] na lagoa, qual a diferença?", disse. "Virginia, quando você era criança eu não falava essas coisas não, mas você já é uma mulher casada, tem dois filho, tá indo para o terceiro", completou, fazendo a plateia rir.





Virginia Fonseca mostra rosto do filho através do ultrassom:

Ultrassom de Zé Leonardo Reprodução Ultrassom de Zé Leonardo Reprodução Ultrassom de Zé Leonardo Reprodução Maria Flor, Virginia e Maria Alice Reprodução Maria Flor e Virginia Fonseca Reprodução Zé Felipe, Maria Alice, Virginia e Maria Flor Reprodução Maria Alice e Maria Flor Reprodução Zé Felipe e Virginia Reprodução Maria Flor e Maria Alice Reprodução Maria Alice Reprodução Virginia Fonseca grávida do terceiro filho Reprodução Maria Flor e Maria Alice Reprodução