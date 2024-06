Reprodução/Instagram Gilson Oliveira

O personal trainer Gilson Oliveira esteve no "Domingo Espetacular", da Record TV, e detalhou o início da relação dele com Gracyanne Barbosa enquanto a fisiculturista estava casada com o cantor e compositor Belo. Apontado como pivô da separação, ele declarou que partiu dele a iniciativa do caso com a influencer.







"O primeiro beijo. Vou confessar que fui eu que tive a iniciativa. Eu me senti à vontade, por mais que talvez ela não tenha se sentido, estou falando por mim, a iniciativa foi minha", afirmou ele durante participação no dominical., que foi exibido no último domingo (16).





Gilson negou que teria se envolvido com a Gracyanne para ganhar destaque na mídia. O personal ainda garante que ele e a ex-dançarina do "Tchakabum" não se falam mais e pontuou que o caso extraconjugal durou cerca de seis meses.





"Quando eu comecei a ter alguma com ela, eles já não estavam mais juntos. Mas, por eles, eu não sei te falar, até porque existem muitas coisas por trás de tudo isso", disse. Vale ressaltar que, quando o término veio à tona, Belo também foi acusado de trair Gracyanne.





Oliveira ainda refletiu sobre a possibilidade de estar namorando a influencer, caso a relação não tivesse sido iniciada enquanto ela ainda era casada. "É uma pergunta que eu também me faço. Porque não teria a parte ruim, essa é a parada. Mas o sentimento que eu tinha por ela era forte, verdadeiro. Eu gosto dela, vou ser bem sincero".



