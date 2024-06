Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Zé Felipe

Filho do sertanejo Leonardo, o cantor Zé Felipe, de 26 anos, teve a canção "Desilusão MTG" , derrubada em tocadores de áudio como o Spotify . O lançamento era uma adaptação de "Não Tente Me Impedir" , hit da dupla formada por Bruno e Marrone.





Por meio das redes sociais, na manhã desta quarta-feira (26), a influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca Costa, de 25, veio a público detalhar o ocorrido. Segundo a nora de Poliana Rocha, um dos envolvidos na canção deixou de enviar as documentações necessárias para que a música ficasse no ar.





"Não vou falar que parte, mas uma parte que estava na música não mandou um dos documentos que precisava, e a música caiu, mas vai voltar. Hoje volta e, assim que voltar, solto o link para vocês continuarem escutando. O inimigo, ele tenta, mas ele não vai conseguir", destacou.





"Desilusão MTG" é uma faixa feita por Zé Felipe em parceria com MC Jacaré e Loirin prod. O projeto adaptou "Não Tente Me Impedir" , de Bruno e Marrone", e incluiu batidas de funk no ritmo da canção, que já havia conquistado o 29º lugar das músicas mais ouvidas do Brasil no Spotify.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp