Reprodução/Instagram Virginia Fonseca mostra looks combinando das filhas, Maria Alice e Maria Flor

Virginia Fonseca encantou a web nesta terça-feira (25) com uma nova publicação. É que a influenciadora compartilhou cliques das filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1.

Nas imagens, as pequenas aparecem com looks combinando. As duas usam sobretudo preto com detalhes que imitam respingos de tinta colorida, além de bota preta, bolsa e óculos de sol. O penteado das irmãs também foi igual: um coque com fita preta.

Na legenda, a mamãe escreveu: “O look pra sair em SP (enquanto a mamãe trabalha, elas gastam”. Ela acrescentou: “Vê se eu aguento?! E nessas fotos, eu fiquei em dúvida se eu tenho gêmeas?! Porque tá parecendo, viu (risos)”.

O post caiu nas graças dos internautas. "Juro que eu achei que eram duas Maria Alice", declarou a prima da influenciadora. “Não aguento essas fofuras”, comentou a vovó Poliana, esposa de Leonardo e sogra de Virginia. “Fofurômetro explodiu”, avisou um seguidor.

Maria Alice e Maria Flor são frutos do relacionamento entre a apresentadora do SBT e o cantor Zé Felipe. Além das meninas, o casal está à espera do terceiro filho, que se chamará José Leonardo.



