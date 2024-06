Reprodução/Instagram Virginia e Zé Felipe se manifestam após ação trabalhista de pedreiros

Virginia Fonseca e Zé Felipe vão responder na Justiça em uma ação movida por dois funcionários da empreiteira responsável pela construção da nova mansão da família.

De acordo com O Globo, os funcionários se queixam de desvio de função, adicional de insalubridade e periculosidade, descontos indevidos, horas extras e danos morais. E, por isso, cobram cerca de R$70 mil do casal e da empresa.

A defesa de Virginia e Zé Felipe se pronunciou e esclareceu o caso. "Foi contratada uma empreiteira para tal obra, sendo a mesma responsável por administrar os prestadores de serviço", disseram.

"Cabe ao casal somente o repasse financeiro, de acordo com o determinado pela contratada - construtora. De qualquer forma, os advogados do casal acompanham o caso, se colocando à disposição da justiça para todo e qualquer esclarecimento necessário", completaram.

A nova casa dos famosos fica em um condomínio e terá 7.000 metros quadrados. A família pretende se mudar ainda neste ano.

