Reprodução/Instagram Poliana se pronuncia sobre suposta nova traição de Leonardo

Poliana Rocha respondeu algumas perguntas dos seguidores através dos Stories do Instagram e se pronunciou sobre os rumores de uma nova traição do marido, o cantor Leonardo.

A influenciadora comentou o sucesso que um bebê tem feito nas redes sociais pela semelhança com o sertanejo. A mãe da criança contou que todos comentam a forma como ele se parece com o artista e, por isso, os internautas questionaram a relação entre os dois.





"Poli, você viu o bebê lindo que parece com o Léo?", questionou a seguidora. "Vi sim! O bebê é muito lindo e Léo é muito bem vasectomizado", frisou a mãe de Zé Felipe.

Vale lembrar que Leonardo é pai de Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Costa, Matheus Vargas e João Guilherme, todos frutos de outros relacionamentos.

