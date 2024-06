Reprodução: Instagram Cantor fez surpresa de Dia dos Namorados para influenciadora

A influenciadora Virgínia foi surpreendida nesta quinta (13) pelo cantor Zé Felipe após o artista dar a ela diversos presentes no jatinho dele. "Eu te amo muito, Zé Felipe! Obrigada por tudo que faz por mim! Que Deus abençoe nosso casamento e que ele dure para o resto de nossas vidas", iniciou ela na legenda da publicação.

"Cheguei no avião para ir trabalhar com essa surpresa maravilhosa! Fez meu dia mais feliz", disse Fonseca. O cantor, então, respondeu a esposa. "Amém, meu amor! Obrigado por tudo que você é na minha vida! Te amo cada dia mais", se declarou ele.

Nas fotos, o artista aparece ao lado da amada com uma cesta cheia de presentes. Nos comentários da publicação, os seguidores da influenciadora aclamaram a atitude do filho do cantor Leonardo.





"É lindo ver um casal que está em plena harmonia na felicidade, no companheirismo em estarem sempre um ao lado do outro demostrando todo o amor verdadeiro que um têm pelo outro. Dá gosto de ver", avaliou um internauta.

"Vocês são a meta! O Zé faz a gente ter uma expectativa alta em relação aos homens", expressou um segundo. "Que amor lindo", elogiou um terceiro. "Que Deus abençoe muito vocês", desejou um quarto.

Virgínia e Zé Felipe são um casal desde 2020. Juntos, eles são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano. A influenciadora está grávida de seu terceiro filho do cantor, o menino José Leonardo.

